В Госдуме поддержали запрет на продажу детского шампанского

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич поддержал идею запретить продажу детского шампанского. По его словам, привычки, заложенные в детстве, формируют поведение во взрослой жизни.

"И в этой парадигме само название "шампанское" закладывает в детские неокрепшие умы стереотипы поведения и взаимоотношения с алкоголем. С этой точки зрения, чем меньше ребенок сталкивается с названиями проявлениями – тем лучше", – сказал Менделевич Агентству "Москва".

По его словам, на сегодняшний день зарождается тенденция запретительных мер, хотя сокращение потребления алкоголя среди населения должно проводиться не столько за счет запретов, а сколько благодаря профилактической работе.

Ранее предложение запретить продажу детского шампанского выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов. Его поддержали представители федерального проекта "Трезвая Россия", в частности, его руководитель Султан Хамзаев. Он считает, что дети уже давно употребляют настоящее шампанское, а детской реабилитационной программы в стране до сих пор нет.

Также идею поддержал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн. Он выразил мнение, что детское шампанское является рекламой алкоголя.