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Общество

13:44

Эксперт рассказал о рисках регулярного употребления алкоголя

общество

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Алкогольная зависимость возникает у 20-30% процентов людей, которые употребляют спиртное регулярно. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн, сообщает ИА "НСН".

"Нормы поведения в христианском мире, к сожалению, позволяют употребление алкоголя. Когда человек регулярно принимает алкоголь, то зависимость возникает у ряда людей. Так что 20, а то и 30% злоупотребляющих алкоголем подвержены рискам", – отметил специалист.

Он добавил, что алкоголь нарушает внутриклеточный обмен, клетки сначала впадают в "анабиоз", а затем умирают. "Это неотвратимо. И опьяняющее действие здесь побочное, иногда напрямую связанное с гипоксией головного мозга", – заключил Брюн.

Ранее американские ученые выяснили, что употребление алкоголя необратимо отражается на мозге, из-за чего возникает зависимость от спиртного и риск рецидива после излечения.

В октябре министерство финансов России выступило с предложением повысить минимальные розничные цена на коньяк, водку и бренди с начала будущего года.

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