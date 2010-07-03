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Общество

18:00

Россияне потратили почти 189 млн на спиртовую настойку боярышника

общество

Фото: ТАСС/ Валерий Матыцин

Россияне купили почти 12 миллионов 722 тысячи упаковок спиртовой настойки боярышника за девять месяцев 2019 года. На это потратили около 189 миллионов рублей, сообщает News.ru.

По сравнению с прошлым годом спрос снизился. За аналогичный период 2018-го было продано свыше 13 миллионов 240 тысяч упаковок на более чем 202 миллиона 663 тысячи рублей. Продажи падают уже несколько лет подряд.

В 2016 году в Иркутске вводили режим чрезвычайной ситуации из-за массовых отравлений. В "Боярышнике" вместо этилового спирта содержался метиловый. В результате употребления продукта скончались 76 человек.

После инцидента Роспотребнадзор запретил продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Два фигуранта дела пойдут под суд.

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