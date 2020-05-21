Археологи обнаружили четыре древних кургана на территории ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четыре кургана, датируемые серединой XII – началом XIII века, обнаружили археологи в ТиНАО, передает портал мэра и правительства Москвы.
Земляные сооружения были найдены недалеко от границы с Калужской областью. Специалисты полагают, что курганы принадлежали вятичам – восточнославянскому племени, которое проживало на территории современных ТиНАО, а также Московской и Калужской областей в эпоху Древней Руси.
Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов считает, что археологам очень повезло найти столь древние нетронутые курганы.
"Тот факт, что сейчас удалось найти древние нетронутые курганы, – редкий случай и большая удача. Специалисты считают, что рядом с этими погребальными сооружениями находилось поселение. Его точное местоположение археологам еще предстоит определить", – отметил Емельянов.
Он добавил, что раскапывать курганы на территории ТиНАО не планируются. Емельянов проинформировал, что в настоящий момент специалисты производят обмеры насыпей и фиксируют их местоположение.
Кроме того, в настоящий момент рассматривается вопрос о присвоении им охранного статуса. Информация о местоположении погребальных сооружений не будет разглашена во избежании разграбления исторических памятников.
Найденные курганы представляют собой холмы диаметром в 10-15 метров и высотой в 1,5 метра. Специалисты отмечают, что в таких курганах могли находиться как родовые, так и одиночные могилы. Для того, чтобы похоронить умершего, в месте сначала вырубали деревья, а после погребального обряда возводили насыпи.
Ранее на Урале был найден объект, который очень похож на копию пирамиды Хеопса. Специалисты нашли интересным то, что объект в два раза больше одного из древних чудес света, а также то, что грани природной пирамиды располагаются точно по сторонам света.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: