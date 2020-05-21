Археологи обнаружили четыре древних кургана на территории ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре кургана, датируемые серединой XII – началом XIII века, обнаружили археологи в ТиНАО, передает портал мэра и правительства Москвы.

Земляные сооружения были найдены недалеко от границы с Калужской областью. Специалисты полагают, что курганы принадлежали вятичам – восточнославянскому племени, которое проживало на территории современных ТиНАО, а также Московской и Калужской областей в эпоху Древней Руси.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов считает, что археологам очень повезло найти столь древние нетронутые курганы.

"Тот факт, что сейчас удалось найти древние нетронутые курганы, – редкий случай и большая удача. Специалисты считают, что рядом с этими погребальными сооружениями находилось поселение. Его точное местоположение археологам еще предстоит определить", – отметил Емельянов.

Он добавил, что раскапывать курганы на территории ТиНАО не планируются. Емельянов проинформировал, что в настоящий момент специалисты производят обмеры насыпей и фиксируют их местоположение.

Кроме того, в настоящий момент рассматривается вопрос о присвоении им охранного статуса. Информация о местоположении погребальных сооружений не будет разглашена во избежании разграбления исторических памятников.

Найденные курганы представляют собой холмы диаметром в 10-15 метров и высотой в 1,5 метра. Специалисты отмечают, что в таких курганах могли находиться как родовые, так и одиночные могилы. Для того, чтобы похоронить умершего, в месте сначала вырубали деревья, а после погребального обряда возводили насыпи.

Ранее на Урале был найден объект, который очень похож на копию пирамиды Хеопса. Специалисты нашли интересным то, что объект в два раза больше одного из древних чудес света, а также то, что грани природной пирамиды располагаются точно по сторонам света.