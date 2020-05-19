Копию египетской пирамиды Хеопса нашли на Урале

Фото: клуб экспедиций "Дикий Север"
Руководитель клуба экспедиций "Дикий Север" Евгений Свитов сообщил, что на Урале удалось найти объект, похожий на копию пирамиды Хеопса. Гора была замечена, когда члены экспедиции готовились к вертолетной заброске одной из групп, передают "Дни.ру".
Отмечается, что при разработке будущего маршрута любители экстремального отдыха изучали спутниковые снимки. Со временем они обратили внимание на участок дуги от ударного кратера метеорита. "Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Только ее размеры в два раза больше", – поделился Свитов.
При этом добраться до этой горы на близкое расстояние, чтобы на месте оценить ее схожесть с пирамидой, становится непростой задачей для членов экспедиции. Примечательно, что грани природной пирамиды располагаются точно по сторонам света.
Находкой копии египетском пирамиды заинтересовались в Руском географическом обществе. Пирамида Хеопса является крупнейшей из египетских пирамид и единственным из Семи чудес света, которое сохранилось до наших дней.
В прошлом году в Египте открыли "ломаную" пирамиду. Первыми внутрь пирамиды смогли попасть иностранные дипломаты, их пригласило министерство по делам памятников древности.
Тайную комнату нашли в пирамиде Хеопса
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