В Египте открыли "ломаную" пирамиду

Фото: скриншот телеканала tvzvezda

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта для посещения после реставрации и работ по благоустройству. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

"Мы впервые решили открыть для посещений "ломаную" пирамиду", – сказал генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

Первыми внутрь пирамиды смогли попасть иностранные дипломаты, их пригласило министерство по делам памятников древности.

Многие возвращались с огромным трудом: крутой подъем в 100 метров по деревянным ступеням почти на четвереньках в узком пространстве оказался не всем по силам. Отмечается, что многие отказались подниматься после того, как увидели тяжелый опыт первой группы посетителей.

Продажа билетов на посещение пирамиды уже началась.

Главный северный вход расположен на высоте 12 метров. К нему с земли ведет деревянная лестница. Внутрь усыпальницы круто спускается узкий 80-метровый каменный коридор, его высота немного превышает 1 метр. Дальше через такие же узкие коридоры посетитель попадает в шахту, из нее возможно подняться дальше, на самый верх.

