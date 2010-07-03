В Шотландии обнаружили искусственные острова старше Стоунхенджа

В Шотландии ученые обнаружили искусственные острова старше Стоунхенджа. Об этом пишет The Independent.

По информации издания, созданные людьми острова, так называемые кранноги, в диаметре составляют от десяти до 30 метров. Сперва исследователи датировали их железным веком (1400–500 годы до н.э.).

Однако радиоуглеродный анализ бревен на острове Льюис показал, что возраст древесины восходит еще к эпохе неолита – 3640–3360 годы до н.э. Так ученые пришли к выводу, что "кранноги", расположенные на западном побережье Шотландии и в озерах Внешних Гебридских островов, древнее Cтоунхeнджа, созданного около 2,5 тысячи лет до н.э.

Ранее сообщалось, что археологи нашли нового сфинкса на юге Египта. По мнению ученых, находка относится к эпохе Птолемеев (331 год до н.э. – 31 год н.э.). Артефакт был найден в той же части древнеегипетского храма Ком-Омбо, где за два месяца до этого обнаружили статую фараона Птолемея V (204-180 годы до н.э.). Специалисты отметили, что извлеченная из-под земли статуя находится в отличном состоянии. У изображения сфинкса сохранились краски – глаза, брови и зрачки статуи из песчаника были выделены темным цветом.