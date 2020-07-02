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Наука

18:21

Поселения аборигенов нашли на дне Индийского океана

наука за рубежом

Фото: depositphotos/ead72

Следы двух древних поселений аборигенов впервые обнаружили на дне Индийского океана. Возраст одного из них составляет около 7 тысяч лет, другого – превышает 8,5 тысячи лет, сообщает "Газета.ру".

Археологические работы проводились у западного берега Австралии в окрестностях архипелага Дампье. Ранее недалеко на суше были найдены рисунки, орудия труда и другие следы жизни древних людей.

Найденные поселения ушли под воду вместе с третьей частью территории Австралии после завершения ледникового периода. За два года раскопок удалось найти порядка трех сотен орудий труда и других артефактов.

Ранее американские археологи нашли следы колонии Роанок, бесследно пропавшей на одноименном острове 430 лет назад. Участники новой экспедиции предположили, что они могли отправиться на другое место жительства.

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