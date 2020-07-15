Археологи в Великобритании нашли жертву загадочного убийства

16:37
Фото: hs2.org.uk
Специалисты группы археологов в Великобритании обнаружили останки человека, погибшего порядка 2 тысяч лет назад в результате загадочного убийства. Об этом сообщает РИА Новости.
Кости погибшего взрослого мужчины нашли у фермы Уэллвик близ города Уэндовер в графстве Бакингемшир. Руки человека были связаны, а сам он находился в канаве.
"Смерть человека с фермы Уэллвик остается для нас загадкой, но есть не так уж много способов оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками", – заявила руководитель проекта доктор Рэйчел Вуд.
Точный возраст жертвы специалисты пока не установили.
Сами по себе археологические работы велись на участке, где впоследствии пройдет скоростная магистраль HS2.
Ранее сообщалось, что американские археологи нашли следы колонии Роанок, бесследно пропавшей на одноименном острове 430 лет назад. Специалисты предположили, что поселенцы могли найти новое место жительства по соседству.
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