В США назвали лауреатов телепремии "Эмми"

Фото: стоп-кадр из фильма "Elizabeth Is Missing", 2019, реж. – Aisling Walsh

В США объявили лауреатов 48-й международной телепремии "Эмми", церемония вручения прошла в Нью-Йорке накануне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лучшей актрисой жюри премии признало Гленду Джексон за роль в фильме Elizabeth is missing, где она сыграла 80-летнюю женщину с деменцией, пытающуюся раскрыть загадочное убийство. В номинации "Лучший актер" победу одержал 13-летний Билли Бэррэт за роль в мини-сериале Responsible Child. Он стал самым молодым победителем в своей номинации.

Проекты компании Netflix были признаны лучшими в двух номинациях. Приз как лучший драматический сериал получило индийское шоу Delhi Crime о групповом изнасиловании студентки-медика. Лучшей комедией стал бразильский сериал о бюрократах Nobody’s Looking.

Британская лента For Sama о войне в Сирии завоевала победу как лучший документальный фильм.

Награду дирекции премии "за творческие достижения, которые способствовали повышению качества мирового телевизионного производства" получил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо за свои телепередачи во время пандемии.

Всего в 11 категориях участвовали 44 номинанта из 20 стран.

Ранее сообщалось, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго и специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

Позднее фильм был выдвинут на премию "Оскар".