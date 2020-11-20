В Москве объявили номинантов театральной премии "Золотая маска"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Спектакли Театра имени Вахтангова, Театра Наций и "Гоголь-центра" номинированы на премию "Золотая маска". Всего на театральную премию сезона-2019/2020 выдвинуты 56 спектаклей и 189 частных номинаций, сообщила на пресс-конференции в пятницу генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.

"56 спектаклей отобрано двумя экспертными советами по драматическому и музыкальному театру, отсмотрев 902 спектакля. В лонг-лист было отобрано 80 драматических и кукольных театров и 30 музыкальных", – сообщила Ревякина, ее слова приводит РИА Новости.

Постановки столичных Театра имени Вахтангова, Театра Наций, Электротеатра Станиславский, "Гоголь-центра", петербургских БДТ имени Товстоногова, театра "Практика" и Мастерской Брусникина выдвинуты на премию в нескольких номинациях.

Кроме того, в 15 номинациях на "Золотую маску" выдвинут Большой театр. Номинантами сезона стали оперы "Дидона и Эней" и "Садко" как "Лучший спектакль". Постановщик "Садко" Дмитрий Черняков номинирован на премию как лучший режиссер, Нажмиддин Мавлянов – в номинации "Лучшая мужская роль", Екатерина Семенчук и Аида Гарифуллина – за "Лучшую женскую роль".

В числе 20 режиссеров, выдвинутых на "Золотую маску", – Юрий Бутусов (спектакль "Пер Гюнт" в Вахтанговском театре), Дмитрий Крымов (постановка "Борис" в проекте Леонида Робермана и Музея Москвы), Борис Юхананов (постановка "Пиноккио. Театр" в Электротеатре Станиславский), Андрей Могучий ("Сказку про последнего ангела" в Театре Наций).

Ревякина уточнила, что жюри премии будет сформировано совместно с Союзом театральных деятелей России и утверждено секретариатом в декабре. Ожидается, что вручение премии пройдет весной 2021 года.