Зрителей "Гоголь-центра" попросили вернуть билеты на некоторые спектакли из-за ограничений

Фото: Москва 24/Александр Авилов
"Гоголь-центр" обратился к своим зрителям с просьбой вернуть билеты на спектакли с 28 ноября по 5 декабря из-за ограничений по заполнению залов. Об этом сообщается на сайте театра.
"Билеты на спектакли "Девять" (28 ноября), "(М)ученик" (29, 30 ноября и 1 декабря) и "Мертвые души" (5 декабря) ранее были проданы из расчета на 50% заполняемости зала, которые были разрешены ранее. В соответствии с новым указом мэра вынуждены скорректировать продажу билетов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что после возврата билеты начнут продавать из расчета заполняемости в 25% от общей вместимости зала. 19 ноября планируется начать новые продажи на сайтах театра и официальных партнеров.
Ранее Большой театр приостановил предпродажу билетов на все спектакли с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Отмечается, что старт предварительной продажи билетов на балет "Щелкунчик" также переносится, дату объявят позже.
Также сообщалось, что Московский драматический театр имени Пушкина перенес на декабрь почти все спектакли, которые были заявлены в афише с 16 по 25 октября, из-за ситуации с коронавирусом. Для возврата билетов, приобретенных на сайте театра, необходимо пройти по ссылке.
Большой театр попросил заново купить билеты на спектакли
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