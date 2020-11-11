Допуск посетителей в федеральные библиотеки столицы ограничат до 15 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Посетить федеральные библиотеки Москвы с 13 ноября по 15 января 2021 года можно будет исключительно по предварительной записи. Соответствующий приказ подписало министерство культуры РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.
В документе также уточняется, что заполненность читального зала не должна превышать 25% от общей вместимости.
"Посетители должны соблюдать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5–2 метров друг от друга. Также им должен быть предоставлен удаленный доступ к информационным ресурсам библиотек", – отмечается в приказе.
Ранее сообщалось, что федеральные музеи и музеи-заповедники Москвы не будут проводить выставки до 15 января 2021 года. Соответствующий приказ выпустило министерство культуры РФ.
Запрет начнет действовать с 13 ноября. Он будет распространяться на такие формы работы музея, как проведение выставок, групповых экскурсий и других зрелищных, культурных, просветительских и иного рода мероприятий.
10 ноября в Москве усилили ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. В комплекс мероприятий вошло условие работы театров, кинотеатров и концертных залов.
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