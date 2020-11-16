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Культура

12:40

Большой театр приостановил предпродажу билетов

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большой театр приостановил предпродажу билетов на все спектакли с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте культурной площадки.

Отмечается, что старт предварительной продажи билетов на балет "Щелкунчик" также переносится, дату объявят позже.

Ранее министерство культуры РФ приняло решение ограничить максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы. Требование подразумевает максимальную заполняемость на уровне 25% от общей вместимости зала.

Также сообщалось, что Московский драматический театр имени Пушкина перенес на декабрь почти все спектакли, которые были заявлены в афише с 16 по 25 октября, из-за ситуации с коронавирусом. Для возврата билетов, приобретенных на сайте театра, необходимо пройти по ссылке.

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