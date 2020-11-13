Минкультуры обязало театры Москвы заполнять залы не более чем на 25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство культуры РФ приняло решение ограничить максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы. Соответствующий приказ подписала руководитель ведомства Ольга Любимова.

В документе указано, что требование подразумевает максимальную заполняемость на уровне 25% от общей вместимости зала.

Уточняется, что эта мера будет действовать с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

Также министерство культуры РФ предписало приостановить работу федеральных музеев и музеев-заповедников в Москве. Проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций запрещается с 16 ноября 2020 года по 15 января следующего года.

