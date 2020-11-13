В кинотеатрах "Москино" планируют ввести систему QR-кодов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Руководство "Москино" планирует ввести систему QR-кодов для посетителей и сотрудников. В ближайшее время администрацией будет решен вопрос о конкретной дате ввода системы, сообщает ТАСС.
"Также в наших учреждениях продолжит действовать масочный режим. И как раньше посетителям на входе сотрудники будут бесконтактно измерять температуру", – рассказали представители "Москино".
Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Посетителей и сотрудников обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение. Системой уже воспользовались свыше 1,1 миллиона человек.
С 13 ноября к вводу QR-кодов в ресторанах и других точках общепита приступили торговые центры Москвы.
Также столичные власти рекомендовали ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры. Речь идет о музеях, библиотеках, зоопарках, кинотеатрах и других учреждениях столицы.
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