В кинотеатрах "Москино" планируют ввести систему QR-кодов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Руководство "Москино" планирует ввести систему QR-кодов для посетителей и сотрудников. В ближайшее время администрацией будет решен вопрос о конкретной дате ввода системы, сообщает ТАСС.

"Также в наших учреждениях продолжит действовать масочный режим. И как раньше посетителям на входе сотрудники будут бесконтактно измерять температуру", – рассказали представители "Москино".

Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Посетителей и сотрудников обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение. Системой уже воспользовались свыше 1,1 миллиона человек.

С 13 ноября к вводу QR-кодов в ресторанах и других точках общепита приступили торговые центры Москвы.

Также столичные власти рекомендовали ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры. Речь идет о музеях, библиотеках, зоопарках, кинотеатрах и других учреждениях столицы.