Столичные ТЦ начали вводить систему QR-кодов в точках общепита

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В Москве торговые центры с 13 ноября приступили к вводу QR-кодов в ресторанах и других точках общепита. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе Ingka Centres в РФ рассказали, что партнерам, работающим на фуд-кортах в "Мега Теплый Стан", было рекомендовано подключиться к программе.
"В настоящее время уже 24 из 27 арендаторов присоединились к этой инициативе московских властей, система QR-кодов начнет работать с 13 ноября", – говорится в сообщении пресс-службы.
Посетителям ресторанов, бистро и кафе IKEA в магазинах "IKEA Теплый стан", "IKEA Сити" в ТРЦ "Мозаика" и ТРЦ "Авиапарк" рекомендуют зарегистрироваться на сайте checkin.mos.ru.
"Регистрация в программе необходима для получения уведомлений в случае возможного контакта с посетителем с подтвержденным COVID-19", – рассказали в пресс-службе IKEA в России.
В пресс-службе ТРЦ "Европейский" сообщили, что специалисты уже начали изучать возможности и технические особенности внедрения QR-кодов.
Как сообщили в пресс-службе "Фудмолла "Депо", площадка уже регистрируется в системе чекин. Также фудмолл будет работать в режиме, установленном согласно предписаниям мэрии столицы.
Ранее власти Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры. Речь идет о музеях, библиотеках, зоопарках, кинотеатрах и других учреждениях столицы.
Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Посетителей и сотрудников обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение. Системой уже воспользовались свыше 1,1 миллиона человек.
Музеям и кинотеатрам Москвы рекомендуют ввести регистрацию по QR-кодам
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