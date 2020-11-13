Столичные ТЦ начали вводить систему QR-кодов в точках общепита

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве торговые центры с 13 ноября приступили к вводу QR-кодов в ресторанах и других точках общепита. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе Ingka Centres в РФ рассказали, что партнерам, работающим на фуд-кортах в "Мега Теплый Стан", было рекомендовано подключиться к программе.

"В настоящее время уже 24 из 27 арендаторов присоединились к этой инициативе московских властей, система QR-кодов начнет работать с 13 ноября", – говорится в сообщении пресс-службы.

Посетителям ресторанов, бистро и кафе IKEA в магазинах "IKEA Теплый стан", "IKEA Сити" в ТРЦ "Мозаика" и ТРЦ "Авиапарк" рекомендуют зарегистрироваться на сайте checkin.mos.ru.

"Регистрация в программе необходима для получения уведомлений в случае возможного контакта с посетителем с подтвержденным COVID-19", – рассказали в пресс-службе IKEA в России.

В пресс-службе ТРЦ "Европейский" сообщили, что специалисты уже начали изучать возможности и технические особенности внедрения QR-кодов.

Как сообщили в пресс-службе "Фудмолла "Депо", площадка уже регистрируется в системе чекин. Также фудмолл будет работать в режиме, установленном согласно предписаниям мэрии столицы.

Ранее власти Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры. Речь идет о музеях, библиотеках, зоопарках, кинотеатрах и других учреждениях столицы.

Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Посетителей и сотрудников обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение. Системой уже воспользовались свыше 1,1 миллиона человек.

