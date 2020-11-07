Власти Москвы рассказали, как QR-коды спасают жизни людей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Более 1,1 миллиона человек с 19 октября 2020 года воспользовались системой чекинов, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
"С 19 октября в систему зачекинились более 1,1 миллиона человек", – приводит его слова Агентство "Москва".
Немерюк подчеркнул, что несмотря на то, что в столице всего порядка 500 заведений, которые работают по ночам, к системе чекинов на добровольной основе присоединились гостиницы, кафе и рестораны – всего более 4 тысяч заведений.
Он добавил, что со следующей недели система чек-инов начнет действовать в префектурах и управах Москвы.
Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Посетителей и сотрудников также обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение.
Как ранее рассказал Немерюк, почти 5,5 тысячи уведомлений о возможном контакте с больным COVID-19 получили жители столицы благодаря системе QR-кодов, которой оборудованы 2 394 точки в городе.
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