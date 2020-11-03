Почти 5,5 тыс уведомлений о возможном контакте с COVID-больным получили москвичи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Почти 5,5 тысячи уведомлений о возможном контакте с больным COVID-19 получили жители столицы благодаря системе QR-кодов, которой оборудованы 2394 точки в Москве. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"С первого дня работы системой "чек-ин" воспользовались более 850 тысяч посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Ей оборудованы 2 394 точки. Почти 5,5 тысячи москвичей уже получили уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом", – рассказал он.
Немерюк добавил, что к данной системе могут также подключаться другие заведения из сферы предоставления услуг.
Ранее стало известно, что столичные власти намерены проверить наличие QR-кодов в ночных заведениях города. Сообщалось, что ревизия пройдет в 700 заведениях.
С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения обязали использовать систему "чек-ин": при входе в помещение посетители должны отсканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.
Ввести QR-коды согласились многие кафе, бары, рестораны и гостиницы Москвы
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