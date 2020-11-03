Почти 5,5 тыс уведомлений о возможном контакте с COVID-больным получили москвичи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 5,5 тысячи уведомлений о возможном контакте с больным COVID-19 получили жители столицы благодаря системе QR-кодов, которой оборудованы 2394 точки в Москве. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С первого дня работы системой "чек-ин" воспользовались более 850 тысяч посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Ей оборудованы 2 394 точки. Почти 5,5 тысячи москвичей уже получили уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом", – рассказал он.

Немерюк добавил, что к данной системе могут также подключаться другие заведения из сферы предоставления услуг.

Ранее стало известно, что столичные власти намерены проверить наличие QR-кодов в ночных заведениях города. Сообщалось, что ревизия пройдет в 700 заведениях.

С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения обязали использовать систему "чек-ин": при входе в помещение посетители должны отсканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.