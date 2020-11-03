Более 3 тысяч гостей ночных заведений Москвы уведомили о контактах с заболевшим COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Около 3,3 тысячи посетителей столичных ночных заведений получили уведомления о потенциальном контакте с заболевшим коронавирусом.

Как сообщил ТАСС глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, за две недели зарегистрировали 46 случаев, когда инфицированные могли контактировать с гостями ночных клубов.

"Порядка 3,3 тысячи посетителей получили СМС-уведомления, что им необходимо провериться на коронавирусную инфекцию, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших", – подчеркнул Немерюк.

Он добавил, что свыше 2 тысяч ночных заведений присоединились к системе "чек-ин". Немерюк сообщил, что ее также стали использовать некоторые рестораны и гостиницы. Глава департамента уточнил, что последние ввели эту систему добровольно.

Ранее стало известно, что столичные власти намерены проверить наличие QR-кодов в ночных заведениях города. Сообщалось, что ревизия пройдет в 700 заведениях.

С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения обязали использовать систему "чек-ин": при входе в помещение посетители должны отсканировать QR-код, либо отправить СМС на номер 7377.