"Макдоналдс" введет в своих московских ресторанах систему "чек-ин"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Макдоналдс" введет в своих московских ресторанах систему регистрации посетителей, созданную властями столицы для ночных заведений. Об этом сообщается на сайте организации.
В компании отметили, что цель программы "чек-ин" – профилактика распространения коронавирусной инфекции посредством уведомления граждан о потенциальном контакте с зараженным.
"Система "чек-ин" будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 ресторанах в Москве, в том числе на территории торговых центров", – пояснили в компании.
Чтобы пройти регистрацию, посетитель "Макдоналдса" должен отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате. Контактные данные необходимы для отправки уведомления в случае возможного контакта.
"Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории Российской Федерации в защищенном городском ЦОДе", – подчеркнули в организации.
Ранее стало известно, что более 50% QR-кодов оформлено заведениям сферы услуг по их инициативе. Систему "чек-ин" в Москве ввели с 19 октября, за это время к ней присоединились больше тысячи предприятий.
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