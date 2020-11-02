"Макдоналдс" введет в своих московских ресторанах систему "чек-ин"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Макдоналдс" введет в своих московских ресторанах систему регистрации посетителей, созданную властями столицы для ночных заведений. Об этом сообщается на сайте организации.

В компании отметили, что цель программы "чек-ин" – профилактика распространения коронавирусной инфекции посредством уведомления граждан о потенциальном контакте с зараженным.

"Система "чек-ин" будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 ресторанах в Москве, в том числе на территории торговых центров", – пояснили в компании.

Чтобы пройти регистрацию, посетитель "Макдоналдса" должен отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате. Контактные данные необходимы для отправки уведомления в случае возможного контакта.

"Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории Российской Федерации в защищенном городском ЦОДе", – подчеркнули в организации.

Ранее стало известно, что более 50% QR-кодов оформлено заведениям сферы услуг по их инициативе. Систему "чек-ин" в Москве ввели с 19 октября, за это время к ней присоединились больше тысячи предприятий.