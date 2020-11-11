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Город

20:20

Учреждениям культуры в Москве рекомендовано ввести систему QR-кодов

город

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Департамент культуры рекомендовал ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры. Приказ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что он распространяется на музеи, библиотеки, зоопарки, кинотеатры и другие культурные учреждения столицы.

"Рекомендуется обеспечить прохождение посетителям и работникам процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте мэра Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377", – говорится в документе.

Также отмечается, что заполняемость помещений при проведении мероприятий, запланированных в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го, должна быть не более 25% от общей вместимости.

Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Посетителей и сотрудников обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что с 19 октября более 1,1 миллиона человек воспользовались системой чекинов.

Он подчеркнул, что к системе QR-кодов на добровольной основе присоединились гостиницы, кафе и рестораны – всего более 4 тысяч заведений.

Более 50% QR-кодов оформлено заведениям сферы услуг по их инициативе

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