Федеральные музеи в Москве приостановят работу с 16 ноября по 15 января

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Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве будут закрыты с 16 ноября по 15 января. Приказ о приостановке их деятельности был подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

"Приостановить функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций", – говорится в приказе.

Ранее сообщалось, что музеям запретили проводить выставки, групповые экскурсии и другие зрелищные, культурные, просветительские мероприятия.

Также департамент культуры рекомендовал ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры. В частности, такой совет был дан музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим культурным организациям столицы.