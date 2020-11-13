Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

13 ноября, 21:13

Федеральные музеи в Москве приостановят работу с 16 ноября по 15 января

город культура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве будут закрыты с 16 ноября по 15 января. Приказ о приостановке их деятельности был подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

"Приостановить функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций", – говорится в приказе.

Ранее сообщалось, что музеям запретили проводить выставки, групповые экскурсии и другие зрелищные, культурные, просветительские мероприятия.

Также департамент культуры рекомендовал ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры. В частности, такой совет был дан музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим культурным организациям столицы.

В Москве из-за нестабильной ситуации с COVID-19 усилили ограничения

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать