Российская государственная библиотека начнет принимать читателей по записи с 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская государственная библиотека (РГБ) с 14 ноября будет принимать читателей только по предварительной записи из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

"С 14 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно прием посетителей будет осуществляться только по предварительной записи при условии заполнения читальных залов не более 25% от общей вместимости залов", – говорится в сообщении.

Ранее департамент культуры рекомендовал ввести систему QR-кодов для посетителей и работников столичных учреждений культуры. В частности, такой совет был дан музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим культурным организациям столицы.

В сети кинотеатров "Москино" уже объявили, что планируют ввести обязательную предварительную регистрацию на посещение залов. Точная дата запуска программы пока не определена.

