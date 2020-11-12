Филолог рассказал о возникновении в русском языке новых слов из-за пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые слова появились в русском языке из-за пандемии коронавируса. Это связано со многими социальными аспектами жизни общества в период COVID-19. Об этом рассказал член Союза журналистов России, директор Института изящных искусств, профессор кафедры русской литературы XX-XXI веков Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Андрей Коновалов.

"Что касается слова "ковид", то оно стало полноправным аббревиатурным существительным в современном языке, имеющим массу производных типа "это место заковижено", "обковидил нас всех", "ковидствует". В палитре иноязычных слов этой смысловой группы – и "чекин" с глаголом "чекинить" и всеми его производными", – приводит Агентство "Москва" слова Коновалова.

Он также отметил, что в период пандемии люди стали чаще использовать слова "карантин", "ограничение", "самоизоляция", "дистант", "онлайн", "трансляция". При этом Коновалов считает, что в русском языке и дальше будут происходить трансформации, связанные с социальными факторами.

"Общество говорит о том, что ему важно, и тем языком, который может это выразить. Несомненно, все это спровоцировано пандемией и отвечает условиям жизни в это время. Это подчеркивает живой и динамичный характер языка, а также его социальную детерминированность", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что "самоизоляция" и "обнуление" являются словами года, по мнению Государственного института русского языка имени Пушкина. Слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова "обнуление", оно на втором месте.

