Британский словарь назвал локдаун словом года

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Британский словарь Collins English Dictionary назвал локдаун главным словом 2020 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Локдаун – это введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам", – говорится в словаре.

Уточняется, что в текущем году данное слово было употреблено 250 тысяч раз. По мнению экспертов, его популярность в разных странах вызвана тем, что пандемия затронула миллиарды людей по всему миру.

Также к часто употребляемым словам в 2020 году специалисты отнесли коронавирус, принудительный неоплачиваемый отпуск и другие.

Ранее сообщалось, что власти Ливана вводят повторный локдаун с 14 по 30 ноября.

В Салониках прошла акция протеста против локдауна. Там выходить из дома можно только днем, но об этом власти нужно предупредить заранее. При этом жители могут ходить за продуктами, посещать врача или отводить ребенка в школу. За нарушение ограничений предусмотрены удвоенные штрафы.