Власти Ливана вводят повторный локдаун в стране с 14 по 30 ноября

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Власти Ливана вводят повторный локдаун с 14 по 30 ноября. Такое решение могут принять на заседании Высшего совета обороны страны, передает телеканал LBCI.

Накануне исполняющий обязанности главы местного Минздрава Хамад Хасан призвал усилить меры по противодействию коронавирусу. Он сообщил, что в реанимационных отделениях закончились свободные койки.

Хасан выразил свое понимание в отношении тех, кто сталкивается с большими социальными и экономическими трудностями. Однако, по его словам, "нам лучше закрыть страну на две недели в ноябре, чем вводить локдаун на весь декабрь".

Хасан подчеркнул, что отправил просьбу Минобороны оказать продовольственную помощь наиболее нуждающимся слоям населения.

"Локдаун должен быть успешным, чтобы выиграть битву со второй волной коронавируса", – отметил глава ливанского Минздрава.

В то же время воздушное сообщение заново закрывать в стране не планируется. В настоящий момент в Ливане действует комендантский час с 21:00 до 05:00. Кроме того, 115 городов и поселков закрыты на карантин.

Согласно последним данным, всего на территории Ливана зарегистрировали 95 355 случаев коронавирусной инфекции. 723 пациента скончались от COVID-19, 51 728 – вылечились.

Ранее стало известно, что повторные карантинные меры планируют ввести в Венгрии. Сообщалось, что их действие может начаться 11 ноября и продлиться 30 дней. В частности, планировалось ограничить работу ресторанов, магазинов и предприятий сферы услуг. Кроме того, предполагалось введение комендантского часа и запрет гостиницам принимать туристов.