Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:33

Власти Ливана вводят повторный локдаун в стране с 14 по 30 ноября

за рубежом общество

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Власти Ливана вводят повторный локдаун с 14 по 30 ноября. Такое решение могут принять на заседании Высшего совета обороны страны, передает телеканал LBCI.

Накануне исполняющий обязанности главы местного Минздрава Хамад Хасан призвал усилить меры по противодействию коронавирусу. Он сообщил, что в реанимационных отделениях закончились свободные койки.

Хасан выразил свое понимание в отношении тех, кто сталкивается с большими социальными и экономическими трудностями. Однако, по его словам, "нам лучше закрыть страну на две недели в ноябре, чем вводить локдаун на весь декабрь".

Хасан подчеркнул, что отправил просьбу Минобороны оказать продовольственную помощь наиболее нуждающимся слоям населения.

"Локдаун должен быть успешным, чтобы выиграть битву со второй волной коронавируса", – отметил глава ливанского Минздрава.

В то же время воздушное сообщение заново закрывать в стране не планируется. В настоящий момент в Ливане действует комендантский час с 21:00 до 05:00. Кроме того, 115 городов и поселков закрыты на карантин.

Согласно последним данным, всего на территории Ливана зарегистрировали 95 355 случаев коронавирусной инфекции. 723 пациента скончались от COVID-19, 51 728 – вылечились.

Ранее стало известно, что повторные карантинные меры планируют ввести в Венгрии. Сообщалось, что их действие может начаться 11 ноября и продлиться 30 дней. В частности, планировалось ограничить работу ресторанов, магазинов и предприятий сферы услуг. Кроме того, предполагалось введение комендантского часа и запрет гостиницам принимать туристов.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать