Румыния ужесточила ограничительные меры из-за коронавируса

11:09
Фото: AP/Andreea Alexandru
В Румынии 9 ноября вступают в силу новые ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента по чрезвычайным ситуациям в МВД Румынии Раеда Арафата.
С понедельника в стране вводится комендантский час и обязательный масочный режим. С 23:00 до 05:00 жителям страны будет запрещено передвигаться по городу. Под исключение попадают граждане с рабочим удостоверением, которое выдано начальством. Помимо этого, с 9 ноября все школы перевели на дистанционное обучение.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, по которому в стране вводятся новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Он сообщил, что режим чрезвычайного происшествия будет действовать в стране до 3 декабря.
Согласно декрету, в Италии запрещается выходить из дома без уважительной причины после 22:00. Кроме того, в период выходных и праздничных дней власти регионов будут закрывать торговые центры. Также прекратилась работа музеев и выставок, а наполняемость городского транспорта не должна превышать 50%.
С 7 ноября ограничительные меры ужесточили также в Польше. В стране временно приостановили работу театры и кинотеатры, а также музеи, галереи. Гостиницы будут принимать только постояльцев в командировках. Данное ограничение будет действовать до 29 ноября.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 49,5 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,245 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 796 132 случая COVID-19, вылечился 1 335 141 человек, скончались 30 793.
В мире зафиксировано уже больше 50 миллионов случаев заражения коронавирусом
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