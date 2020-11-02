Власти Италии намерены закрыть музеи и торговые центры в выходные

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Правительство Италии намерено закрыть музеи и торговые центры в выходные дни из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр республики Джузеппе Конте.

"По всей стране будут закрыты музеи и выставки, торговые центры в выходные и праздничные дни, все игровые залы, а также ограничено передвижение в ночное время без уважительной причины и въезд и выезд из регионов, представляющих наибольший риск", – цитирует РИА Новости Конте.

В начале октября стало известно, что в Италии продлят режим чрезвычайной ситуации. Власти страны приняли решение установить его до 31 января предстоящего года. При этом в нескольких регионах страны действует комендантский час.

Во многих странах Европы также введены различные ограничения. В Баварском регионе Германии запрещено выходить из дома без уважительной причины, в стране также нельзя проводить общественные мероприятия. А во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков.

