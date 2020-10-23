Посол РФ в Италии рассказал о влиянии COVID-19 на отношения двух стран

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Российский Чрезвычайный и Полномочный Посол в Италии Сергей Разов охарактеризовал отношения двух стран на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает News.ru.

"Хуже не стало. Это точно, и это как минимум. Отношения развиваются стабильно", – отметил дипломат.

По словам Разова, глава министерства иностранных дел Италии Луинджи Ди Майо ранее публично объявил, что в стране рассчитывают на постоянный политический диалог с Россией. Посол отметил, что в России этот шаг оценили.

Кроме того, дипломат рассказал об умеренном интересе Италии к российской вакцине от коронавируса. При этом вероятность закупки мала, поскольку в Европе также разрабатывается свой препарат.

В начале октября стало известно, что в Италии продлят сроки режима чрезвычайной ситуации. Власти страны приняли решение установить его до 31 января предстоящего года.

