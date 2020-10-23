Итальянская коммуна будет доплачивать новым жителям

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Для привлечения молодых жителей власти итальянской коммуны Санто-Стефано будут выдавать гранты на переезд, сообщается на сайте администрации поселения.

Уточняется, что в деревне Санто-Стефано-ди-Сессанио, которая расположена в регионе Абруццо, проживает 115 человек. Только 13 из них моложе 20 лет, а 41 старше 65.

Чтобы обеспечить устойчивое развитие коммуны, власти хотят привлечь новых резидентов. Желающим должно быть от 18 до 40 лет. Переехавшим готовы предложить грант в размере 20 тысяч евро, который можно потратить на открытие бизнеса. Кроме того, новому жителю в течение первых трех лет будут положены выплаты по восемь тысяч евро. Всем переселенцам предоставят арендное жилье за символическую плату.

Ограничений по гражданству для переезда нет, но новым жителям не из Евросоюза будет необходимо получить статус долгосрочного резидента.

Открытие бизнеса в Санто-Стефано является обязательным условием для переезда. Также переселенец должен будет прожить в коммуне в течение пяти лет. Заявки принимаются до 15 ноября.

В начале октября стало известно, что в Италии продлят сроки режима чрезвычайной ситуации. Власти страны приняли решение установить его до 31 января предстоящего года.