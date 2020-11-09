В Венгрии планируют ввести повторный карантин с 11 ноября

16:29
Фото: ТАСС/Marton Monus/EPA
Венгрия готовится к введению повторных карантинных мер в связи с распространением коронавируса. Предполагается, что новые ограничения начнут действовать с 11 ноября и продлятся 30 дней, сообщает информационный портал венгерского правительства About Hungary.
Уточняется, что власти намерены ввести комендантский час с 20:00 до 05:00. Также планируется ограничить работу ресторанов – заведения смогут работать только на доставку. Кроме этого, в стране запретят проведение массовых мероприятий. Спортивные события будут проводиться без зрителей. Магазины и предприятия сферы услуг обяжут работать до 19:00. Гостиницам запретят принимать туристов. Учащиеся школ и вузов перейдут на дистанционное обучение.
При этом власти обещают покрыть убытки предпринимателей за счет государства. Также предполагается освободить работодателей от оплаты взносов на социальное обеспечение.
9 ноября новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Румынии. С 7 ноября ужесточили ограничительные меры и в Польше. В стране временно приостановили работу театры и кинотеатры, а также музеи, галереи.
Кроме того, в Италии до 3 декабря ввели режим ЧП из-за обострения ситуации с COVID-19.
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