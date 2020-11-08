С 9 ноября в Португалии вводят комендантский час из-за коронавируса

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Власти Португалии вводят комендантский час в большинстве муниципалитетов из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в стране вводится запрет на передвижение в ночное время – с 23:00 до 05:00 по местному времени в выходные дни, а также в выходные дни с 13:00.

Меры введут на территории 121 муниципалитета Португалии, они будут актуальны примерно для 70% жителей страны. Сообщается, что выйти на улицу можно будет для посещения работы и выгула питомца, а также в случае ЧС.

Ранее стало известно, что в ряде крупных городов Грузии с 9 ноября введут ограничение на передвижение граждан и транспорта в промежуток между 22:00 до 5:00 по местному времени.