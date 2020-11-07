В крупных городах Грузии введут комендантский час из-за коронавируса

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В ряде крупных городов Грузии с 9 ноября введут ограничение на передвижение граждан и транспорта в промежуток между 22:00 до 5:00 по местному времени. Об этом сообщает Интерфакс.

Комендантский час не будет распространяться на международный автотранспорт, а также на передвижение врачей и представителей фарморганизаций, сотрудников СМИ и сервисов доставки.

По словам вице-премьера, министра инфраструктуры Майи Цкитишвили, нарушителей комендантского часа обяжут выплатить штраф. Также она подчеркнула, что из-за роста количества заражений коронавирусной инфекцией будут вводиться и другие меры.

Ранее комендантский час с 21 часа до 5 утра ввели в Греции. Днем выйти можно, но надо уведомлять по СМС. Разрешено сходить к врачу или в аптеку, купить продукты, отвести ребенка в детсад или помочь нуждающемуся родственнику.