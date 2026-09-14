Полкило волос удалили хирурги из желудка жительницы Урала

Фото: МАХ/"Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области"

Хирурги Центральной городской больницы № 7 Екатеринбурга спасли 25-летнюю девушку, в желудке которой появился трихобезоар, представляющий из себя плотный ком из собственных волос весом почти 500 граммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Девушка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, тошноту и резкую слабость. Диагностика показала, что ее желудок был полностью забит волосами.

Минздрав отметил, что причиной патологии оказался "синдром Рапунцель", при котором человек бессознательно жует и заглатывает собственные волосы. Волокна годами скапливаются в желудке и сплетаются в огромный плотный ком, удалить который можно только при помощи хирургии.

"Удалить такой массивный трихобезоар через естественные пути было невозможно, поэтому наши хирурги провели вмешательство через разрезы. Операция прошла успешно, врачам удалось полностью извлечь инородное тело и сохранить орган", – указал замглавврача больницы по хирургии Георгий Светлаков.

В настоящее время здоровью и жизни пациентки ничего не угрожает.

Ранее врачи Серпуховской больницы удалили из носа женщины фрагмент зубной пломбы, пролежавший там много лет. Инородное тело долгое время не беспокоило пациентку, однако при осмотре оториноларинголог выяснил, что фрагмент пломбы стал благоприятной средой для развития грибковых масс внутри пазухи. Медики решили провести операцию.

