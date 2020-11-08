Во Франции режим ЧП из-за угрозы распространения COVID-19 продлен до 1 апреля

14:09
Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias
Депутаты Национального собрания Франции поддержали решение правительства о продлении санитарного чрезвычайного положения. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что "за" документ подали 154 голоса, 38 – "против". Ранее проект был поддержан Сенатом, теперь он считается окончательно одобренным. Предыдущий закон вводил чрезвычайное положение до 16 февраля, однако теперь режим продлен до 1 апреля.
Правительство подчеркивает, что ситуация в стране, связанная с распространением коронавирусной инфекции, вызывает "очень сильные опасения".
Сейчас во Франции действует ряд ограничительных мер: не работают рестораны, кафе и бары, не проводятся массовые мероприятия, жители могут выйти на улицу совсем ненадолго и только после заполнения спецформуляра.
Ранее стало известно, что комендантский час введут в Португалии с 9 ноября. В стране вводится запрет на передвижение в ночное время – с 23:00 до 05:00 по местному времени в выходные дни, а также в выходные дни с 13:00. Меры введут на территории 121 муниципалитета Португалии.
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