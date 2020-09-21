В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения награды "Эмми"

Фото: AP Photo/Invision for the Television Academy

В Лос-Анджелесе прошла 72-я церемония вручения награды "Эмми". Лучшим драматическим сериалом по версии телеакадемии США стали "Наследники", сообщает сайт "Аргументы и факты".

Джереми Стронг ("Наследники") и Зендая ("Эйфория") получили награды за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале. За роль второго плана премии удостоены Билли Крудап ("Утреннее шоу") и Джулия Гарнер ("Озарк").

Сериалы "Шиттс Крик" и "Хранители" выиграли в номинациях "Лучший комедийный сериал" и "Лучший короткий сериал". "Эмми" за лучшие роли в комедийном сериале достались Кэтрин О'Харе и Юджину Леви из "Шиттс Крик".

Награды за роль второго плана выиграли Дэниел Леви и Энни Мерфи ("Шиттс Крик"). Леви также удостоен награды за лучший сценарий для комедийного сериала.

Среди производителей сериалов больше всего наград собрал канал HBO – его шоу победили в 30 номинациях. На втором месте стриминговый сервис Netflix – 21 статуэтка при рекордных 160 номинациях.

Академия телевизионных искусств и наук вручает "Эмми" с 1946 года. В этом году церемония прошла в онлайн-формате из-за пандемии.

Ранее Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за фильм "Дорогие товарищи". Драма рассказывает о событиях 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе, где рабочие устроили акции протеста.

