Киноакадемия США пригласила более 800 новых членов из 68 стран

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В Киноакадемию США пригласили более 800 создателей кино, внесших существенный вклад в кинематограф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В организации рассказали, что в числе приглашенных находятся российский монтажер Игорь Литонинский, создатели корейской ленты "Паразиты" и аниматор Дарья Кащеева. Отмечается, что около 49% приглашенных является жителями городов, расположенных за пределами США.

В числе новобранцев 2020 года 75 номинантов на премию "Оскар" и 15 победителей. В организации подчеркнули, что те, кто примут приглашение, станут единственными новыми членами академии в текущем году.

В 1927 году основатель кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луис Майер стал инициатором создания академии кинематографических искусств и наук США. Академия известна тем, что она присуждает премию "Оскар".

Ранее сообщалось, что церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на 25 апреля 2021 года. Номинироваться на награду могут те фильмы, которые выйдут в прокат до 28 февраля 2021 года. На 9 февраля 2021 года запланировано оглашение шорт-листа "Оскара". 15 марта 2021 года будут объявлены номинанты на получение премии.

