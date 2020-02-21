Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:20

Трамп раскритиковал вручение "Оскара" фильму "Паразиты"

общество культура за рубежом

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко высказался о вручении главного "Оскара" фильму южнокорейского режиссера Пона Чжун Хо "Паразиты".

Трамп назвал награду киноакадемии в этом году ужасной, отметив, что кино из Южной Кореи никак не претендует на звание победителя.

"У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем "Унесенных ветром", пожалуйста", – приводит РИА Новости слова американского лидера.

Церемония вручения премии "Оскар" состоялась 10 февраля. Награду в номинации "Лучший фильм" получила южнокорейская лента, повествующая о семье бедняков, которая хочет изменить свое благосостояние посредством трудоустройства к богачам.

Отмечалось, что лучшим режиссером также стал автор "Паразитов" Пон Чжун Хо.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика