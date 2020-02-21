Трамп раскритиковал вручение "Оскара" фильму "Паразиты"

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко высказался о вручении главного "Оскара" фильму южнокорейского режиссера Пона Чжун Хо "Паразиты".

Трамп назвал награду киноакадемии в этом году ужасной, отметив, что кино из Южной Кореи никак не претендует на звание победителя.

"У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально? Не знаю. Давайте вернем "Унесенных ветром", пожалуйста", – приводит РИА Новости слова американского лидера.

Церемония вручения премии "Оскар" состоялась 10 февраля. Награду в номинации "Лучший фильм" получила южнокорейская лента, повествующая о семье бедняков, которая хочет изменить свое благосостояние посредством трудоустройства к богачам.

Отмечалось, что лучшим режиссером также стал автор "Паразитов" Пон Чжун Хо.