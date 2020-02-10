"Оскар" за лучшую режиссуру получил Пон Чжун Хо

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Пон Чжун Хо стал обладателем "Оскара" как лучший режиссер за картину "Паразиты".

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в театре "Долби".

Картина "Паразиты" рассказывает о бедной семье, которая пытается исправить свое финансовое положение за счет богатой пары. В итоге комедия оборачивается драмой.

Ранее фильм "Паразиты" получил премию Гильдии киноактеров США. 26-я церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе.