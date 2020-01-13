Объявлены номинанты на "Оскар"

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Объявлен полный список номинантов "Оскар-2020". Так, на награду за лучший фильм претендуют картины "Джокер", "Ирландец", "Форд против Феррари", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды в… Голливуде" и "Паразиты".

За звание "Лучшая актриса" борются Синтиа Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Скандал") и Рене Зеллвегер ("Джуди").

На премию в номинации "Лучший актер" претендуют Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды... в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы").

"Оскар" за "Лучшего актера второго плана" может получить Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два Папы"), Аль Пачино и Джо Пеши (оба за "Ирландца"), Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде").

В аналогичной женской номинации участвуют Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла"), Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины") и Марго Робби ("Скандал").

За статуэтку лучшему режиссеру поборются Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды в… Голливуде") и Пон Чжун Хо ("Паразиты").

За звание "Лучший анимационный фильм" будут бороться картины "Как приручить дракона 3: Скрытый мир", "История игрушек 4", "Потерянное звено", "Клаус", "Я потерял свое тело".

В номинацию "Лучший документальный короткометражный фильм" попали картины "Американская фабрика" от США, "Для Самы" от Сирии, "Страна меда" от Северной Македонии, "Пещера" и "На краю демократии" от Бразилии. Российский фильм "Акварель" Виктора Косаковского в этот список не попал.

В категории "Короткометражный анимационный фильм" за награду поборются "Дочь", "Волосатая любовь", "Котбуль", "Незабываемо" и "Сестра". Российская картина "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита не вошла в список номинантов.

В категорию "Лучший иностранный художественный фильм" вошли южнокорейская лента "Паразиты", "Отверженные" от Франции, "Страна меда" от Северной Македонии, "Тело Христово" от Польши и "Боль и слава" от Испании. При этом фильм режиссера Кантемира Балагова "Дылда" в этот список не попал.

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают страны-участницы, затем из них отбирают фильмы-номинанты. Российские фильмы четыре раза становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, "Дерсу Узала" Акиры Куросавы и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. Дважды в шорт-лист попадали ленты режиссера Андрея Звягинцева.

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте Киноакадемии.

92-я церемония вручения премии состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. В 2020 году церемония вручения кинопремии снова пройдет без ведущего. В таком формате мероприятие пройдет второй год подряд. В прошлый раз "Оскар" вручили впервые за 30 лет без координатора.

