Фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар"

Фото: стоп-кадр из фильма "Дылда", 2019, реж. Кантемир Балагов

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019) не вошел в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".

В число номинантов, в частности, попали южнокорейская лента "Паразиты", "Отверженные" от Франции, "Страна меда" от Северной Македонии, "Тело Христово" от Польши и "Боль и слава" от Испании.

Список номинантов объявили на церемонии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляция которой шла на сайте Американской академии киноискусств.

Ранее фильм "Дылда" получил награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на кинофестивале в Палм-Спрингс в США.

Картина повествует об истории двух женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград в послевоенное время. В городе они пытаются снова начать мирную жизнь.