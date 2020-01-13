В США назвали победителей премии "Выбор критиков"

Фото: кадр из фильма “Однажды в… Голливуде”, режиссер Квентин Тарантино

Фильм американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" получил главный приз премии "Выбор критиков" в номинации "Лучший фильм". Об этом сообщает ТАСС.

На награду также претендовали картины "Ирландец", "1917", "Паразиты", "Брачная история", "Кролик Джоджо", "Джокер" и "Маленькие женщины".

Британский режиссер Сэм Мендес получил награду "Выбор критиков" за лучшую режиссуру в фильме "1917". Этой же награды удостоился Пон Чжун Хо за работу над картиной "Паразиты". В числе номинантов оказались Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Ноа Баумбак ("Брачная история") и Грета Гервиг ("Маленькие женщины").

Ранее сообщалось, что российский фильм "Дылда", снятый режиссером Кантемиром Балаговым, вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". В этот список попали фильм польского производства "Тело Христово", сенегальская картина "Атлантика", "Отверженные" французского кинематографа.

Фильм "Дылда" повествует об истории двух женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград в послевоенное время. В городе они пытаются снова начать мирную жизнь.

