У культового триллера "Молчание ягнят" появится спин-офф

Фото: кадр из фильма “Молчание ягнят”, режиссер Джонатан Демми

Американский канал CBS объявил о планах выпустить сериал по мотивам культового триллера "Молчание ягнят". Главным героем проекта станет агент ФБР Кларисса Старлинг. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что действие сериала будет происходить спустя год после событий, показанных в фильме. Старлинг вернется к своей работе и будет расследовать опасные дела в условиях острой политической борьбы в США.

"Спустя столько лет мы имеем честь дать голос одному из самых давних героев Америки – Клариссе Старлинг. Нам нужна ее история: ее борьба, ее стойкость, ее победа", – отметили представители телеканала.

Ранее журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших кинозлодеев по мнению работников индустрии кино. Первое место в рейтинге по праву досталось антагонисту трилогии "Звездные войны" – Дарту Вейдеру. В первую пятерку также вошли Ганнибал Лектер, Джокер и ведьма из "Волшебника страны Оз".

Среди женщин первое место заняла Миранда Пристли, главный редактор модного журнала из фильма "Дьявол носит Prada", а на втором месте расположилась Кэти Бейтс из фильма "Мизери", которая спасла своего любимого писателя и держала в заключении.

