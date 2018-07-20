Эксперты назвали главных злодеев в истории кино

Фото: /кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар", режиссер Ирвин Кершнер
Американский журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии. Первое место в рейтинге по праву досталось антагонисту трилогии "Звездные войны" – Дарту Вейдеру.
В первую пятерку также вошли Ганнибал Лектер, Джокер и ведьма из "Волшебника страны Оз".
Режиссер и сценарист Кевин Смит отметил, что впервые познакомился с Вейдером, когда увидел его фигурку.
"Он был прекрасен: маска, грудная пластина, черный костюм. Потом я посмотрел фильм и услышал низкий голос Джеймса Эрла Джонса. Он потрясающе хорошо говорил. Большинство кинозлодеев так не умели", – отметил Смит.
Дарт Вейдер единогласно был признан первым, однако самые молодые респондентов ставили его на шестое место, а на первое – Джокера.
Среди женщин первое место заняла Миранда Пристли, главный редактор модного журнала из фильма "Дьявол носит Prada", а на второй месте расположилась Кэти Бейтс из фильма "Мизери", которая спасла своего любимого писателя и держала в заключении.
25 лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии:
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