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Культура

20 июля, 16:10

Эксперты назвали главных злодеев в истории кино

культура кино

Фото: /кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар", режиссер Ирвин Кершнер

Американский журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии. Первое место в рейтинге по праву досталось антагонисту трилогии "Звездные войны" – Дарту Вейдеру.

В первую пятерку также вошли Ганнибал Лектер, Джокер и ведьма из "Волшебника страны Оз".

Режиссер и сценарист Кевин Смит отметил, что впервые познакомился с Вейдером, когда увидел его фигурку.

"Он был прекрасен: маска, грудная пластина, черный костюм. Потом я посмотрел фильм и услышал низкий голос Джеймса Эрла Джонса. Он потрясающе хорошо говорил. Большинство кинозлодеев так не умели", – отметил Смит.

Дарт Вейдер единогласно был признан первым, однако самые молодые респондентов ставили его на шестое место, а на первое – Джокера.

Среди женщин первое место заняла Миранда Пристли, главный редактор модного журнала из фильма "Дьявол носит Prada", а на второй месте расположилась Кэти Бейтс из фильма "Мизери", которая спасла своего любимого писателя и держала в заключении.

25 лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии:

  1. Дарт Вейдер – Дэвид Праус и Джеймс Эрл Джонс, франшиза "Звездные войны";
  2. Ганнибал Лектер – Энтони Хопкинс, "Молчание ягнят";
  3. Злобная ведьма Запада – Маргарет Хэмилтон, "Волшебник страны Оз";
  4. Джокер – Хит Леджер, "Темный рыцарь";
  5. Сестра Рэтчед – Луиз Флетчер, "Пролетая над гнездом кукушки";
  6. Миранда Пристли – Мэрил Стрип, "Дьявол носит Prada";
  7. Норман Бейтс – Энтони Перкинс, "Психо";
  8. Энни Уилкс – Кэти Бейтс, "Мизери";
  9. Полковник Ганс Ланда – Кристоф Вальц, "Бесславные ублюдки";
  10. Антон Чигур – Хавьер Бардем, "Старикам тут не место";
  11. Ганс Грубер – Алан Рикман, "Крепкий орешек";
  12. Бэби Джейн Хадсон – Бетт Дэвис, "Что случилось с Бэби Джейн?";
  13. Джек Торренс – Джек Николс, "Сияние";
  14. Алекс Форрест – Гленн Клоуз, "Роковое влечение";
  15. Лорд Вольдеморт – Рэйф Файнс, франшиза "Гарри Поттер";
  16. Хэл 9000 – Дуглас Рэйн, "2001 год: Космическая одиссея";
  17. Майкл Корлеоне – Аль Пачино, фильмы серии "Крестный отец";
  18. Томми Де Вито – Джо Пеши, "Славные парни";
  19. Алекс Делардж – Малкольм МакДауэлл, "Заводной апельсин";
  20. Терминатор – Арнольд Шварценеггер, "Терминатор";
  21. Акула – "Челюсти";
  22. Тони Монтана – Аль Пачино, "Лицо со шрамом";
  23. Шрам – Джереми Айронс, "Король Лев";
  24. Вайл. И. Койот – Мэл Брукс, мультфильмы Looney Tunes;
  25. Агент Смит – Хьюго Уивинг, "Матрица".


Ранее американский журнал Forbes назвал сто самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Первые места рейтинга заняли – американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший, голливудский актер Джордж Клуни, и юная бизнесвумен Кайли Дженер.

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