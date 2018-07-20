Эксперты назвали главных злодеев в истории кино

Фото: /кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар", режиссер Ирвин Кершнер

Американский журнал The Hollywood Reporter опубликовал список лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии. Первое место в рейтинге по праву досталось антагонисту трилогии "Звездные войны" – Дарту Вейдеру.

В первую пятерку также вошли Ганнибал Лектер, Джокер и ведьма из "Волшебника страны Оз".

Режиссер и сценарист Кевин Смит отметил, что впервые познакомился с Вейдером, когда увидел его фигурку.

"Он был прекрасен: маска, грудная пластина, черный костюм. Потом я посмотрел фильм и услышал низкий голос Джеймса Эрла Джонса. Он потрясающе хорошо говорил. Большинство кинозлодеев так не умели", – отметил Смит.

Дарт Вейдер единогласно был признан первым, однако самые молодые респондентов ставили его на шестое место, а на первое – Джокера.

Среди женщин первое место заняла Миранда Пристли, главный редактор модного журнала из фильма "Дьявол носит Prada", а на второй месте расположилась Кэти Бейтс из фильма "Мизери", которая спасла своего любимого писателя и держала в заключении.

25 лучших кинозлодеев по мнению работников киноиндустрии:



Дарт Вейдер – Дэвид Праус и Джеймс Эрл Джонс, франшиза "Звездные войны"; Ганнибал Лектер – Энтони Хопкинс, "Молчание ягнят"; Злобная ведьма Запада – Маргарет Хэмилтон, "Волшебник страны Оз"; Джокер – Хит Леджер, "Темный рыцарь"; Сестра Рэтчед – Луиз Флетчер, "Пролетая над гнездом кукушки"; Миранда Пристли – Мэрил Стрип, "Дьявол носит Prada"; Норман Бейтс – Энтони Перкинс, "Психо"; Энни Уилкс – Кэти Бейтс, "Мизери"; Полковник Ганс Ланда – Кристоф Вальц, "Бесславные ублюдки"; Антон Чигур – Хавьер Бардем, "Старикам тут не место"; Ганс Грубер – Алан Рикман, "Крепкий орешек"; Бэби Джейн Хадсон – Бетт Дэвис, "Что случилось с Бэби Джейн?"; Джек Торренс – Джек Николс, "Сияние"; Алекс Форрест – Гленн Клоуз, "Роковое влечение"; Лорд Вольдеморт – Рэйф Файнс, франшиза "Гарри Поттер"; Хэл 9000 – Дуглас Рэйн, "2001 год: Космическая одиссея"; Майкл Корлеоне – Аль Пачино, фильмы серии "Крестный отец"; Томми Де Вито – Джо Пеши, "Славные парни"; Алекс Делардж – Малкольм МакДауэлл, "Заводной апельсин"; Терминатор – Арнольд Шварценеггер, "Терминатор"; Акула – "Челюсти"; Тони Монтана – Аль Пачино, "Лицо со шрамом"; Шрам – Джереми Айронс, "Король Лев"; Вайл. И. Койот – Мэл Брукс, мультфильмы Looney Tunes; Агент Смит – Хьюго Уивинг, "Матрица".

