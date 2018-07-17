Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей мира

17 июля, 13:50
Фото: АР/Isaac Brekken
Журнал Forbes назвал сто самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Первое место в списке занял американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший.
Годовой доход Мэйуэзера, по подсчетам журнала, составил 285 миллионов долларов. Десять миллионов из этой суммы он заработал на рекламе, 275 миллионов долларов спортсмен получил за бой против ирландца Конора Макгрегора. Сам же Макгрегор занял 12-е место в рейтинге.
На втором месте расположился голливудский актер Джордж Клуни. Его годовой доход оценен в 239 миллионов долларов.
Замкнула первую тройку Кайли Дженнер. По оценке издания, в этом году она заработала 166,5 миллионов долларов. Основательница Kylie Cosmetics стала самой молодой участницей рейтинга за всю историю издания. Согласно подсчетам издания, за два года косметическая компания Дженнер принесла ей 900 миллионов долларов прибыли.
В первую десятку рейтинга также вошли телеведущая Джудит Шейндлин (оценка дохода – 147 миллионов долларов), актер Дуэйн Джонсон (124 миллиона долларов), музыканты групп U2 (118 миллионов на коллектив) и Coldplay (115,5 миллионов долларов коллективно), а также футболисты Лионель Месси (111 миллионов долларов) и Криштиану Роналду (108 миллионов долларов) и певец Эд Ширан (110 миллионов долларов).
В категории "Спортсмены" в рейтинг также попали боец Конор Макгрегор, футболист Неймар, баскетболист Леброн Джеймс и теннисист Роджер Федерер.
Среди "Актеров" отмечены Роберт Дауни-младший, Джеки Чан, Том Круз, а вот актис в списке оказалось две – Скарлетт Йоханссон и София Вергара.
Из музыкантов в рейтинг попали, в частности, Бруно Марс, Джастин Бибер и Кэти Перри.
Кроме того, в рейтинг знаменитостей Forbes включил писателей – Джеймса Паттерсона и Джоан Роулинг.
Общая сумма доходов ста самых высокооплачиваемых знаменитостей достигла 6,3 миллиарда долларов без вычета налогов. Это на 22 процента больше, чем год назад, отмечает Forbes.
При составлении рейтинга журнал оценивал доходы звезд в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. При оценке не вычитывались суммы, которые звезды платят своим менеджерам, агентам и юристам. Данные о доходах Forbes получает от компаний Nielsen, Pollstar, IMDB, SoundScan, NPD BookScan и ComScore.
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