Фильм "Холоп" собрал в прокате более 2 млрд рублей

Фото: кадр из фильма "Холоп", 2019 год, реж. Клим Шипенко

Российский фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп" собрал в прокате более двух миллиардов рублей. Об этом следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Согласно опубликованным данным, к 10 января общие сборы "Холопа", вышедшего в прокат 26 декабря, составили более двух миллиардов рублей. К 7 января кассовые сборы составили 1,8 миллиарда рублей. Во второй день нового года картина показала рекордную посещаемость – 101 человек на сеанс.

Комедия создана по мотивам рождественских сказок. В них отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Главные роли исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко.

Ранее телеведущая Тина Канделаки предположила, что фильм набрал такую популярность из-за своей истории. Она отметила, что россиянам понравилась история наказания мажора, которую преподнесли в комедийном свете.

Канделаки выразила мнение, что современный зритель утомился негативом в кино и СМИ, а потому выбирает такие фильмы как "Холоп", чтобы погрузиться в добрую сказку.

В заключение она сообщила, что за фильм, в котором есть кому сопереживать и в кого влюбляться, где есть над чем посмеяться и о чем подумать, российский зритель готов и будет платить рублем.

