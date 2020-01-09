Фото: кадр из фильма “Холоп", режиссер Клим Шипенко

Фильм "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Централ партнершип".

Комедия вышла в прокат 26 декабря. К 7 января кассовые сборы составили 1,8 миллиарда рублей. Во второй день нового года картина показала рекордную посещаемость – 101 человек на сеанс.

Комедия создана по мотивам рождественских сказок. В них отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными.

Главные роли исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко.

Ранее мультфильм "Холодное сердце – 2" стал самым кассовым за всю историю мирового кинематографа, заработав в прокате 1,325 миллиарда долларов.