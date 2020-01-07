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Культура

10:16

Назван самый кассовый мультфильм в истории

культура кино

Фото: кадр из мультфильма “Холодное сердце – 2”, режиссеры Дженнифер Ли, Крис Бак

Мультфильм "Холодное сердце – 2" стал самым кассовым за всю историю мирового кинематографа, заработав в прокате 1,325 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал Boxofficemojo.

Ранее рекордсменами считались мультфильмы "Суперсемейка – 2" с показателем в 1,243 миллиарда долларов и "Холодное сердце" с 1,281 миллиарда долларов.

Мультфильм рассказывает о приключениях принцессы Анны, ее друга Кристоффа и оленя Свена. В первой части герои ищут сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны Эренделл леденящее заклятие.

Ранее были названы лучшие фильмы 2019 года. Лидером стала заключительная часть супергеройской франшизы Marvel "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо. В списке первых оказались "Джокер" в режиссуре Тодда Филлипса и картина Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел". Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма "Аладдин" режиссера Гая Ричи".

Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал почти 900 млн рублей за четыре дня

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