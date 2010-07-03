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Москва 24

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Общество

11:04

Как выглядели бы принцессы Disney в реальной жизни

культура кино общество

Художница показала, как выглядели бы принцессы Disney в реальной жизни

В четверг, 28 ноября, в российский прокат выходит вторая часть мультфильма "Холодное сердце". К премьере российская художница перерисовала образ Эльзы, отметив, что макияж диснеевской принцессы был неестественным и немного ее напрягал.

Девушка не перерисовывала героиню полностью, а лишь немного скорректировала ее внешность. Это вдохновило пользователей соцсетей на изменение внешности и других диснеевских принцесс. В некоторых вариантах Эльза из "Холодного сердца" выглядит не как диснеевский персонаж, а как вполне современная девушка.

Первая часть "Холодного сердца" завоевала огромную популярность, заработав 1,3 миллиарда долларов и став самым кассовым мультфильмом в истории. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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